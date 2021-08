TCHAD Tchad : le ministre de la Santé rencontre les directeurs des hôpitaux du pays

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 5 Août 2021



L’objectif de cette rencontre est de faire la situation financière de toutes les formations sanitaires du pays et de donner des orientations pour la gestion rationnelle des ressources financières.



Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a rencontré ce 5 août 2021, tous les directeurs des hôpitaux nationaux et ceux des hôpitaux provinciaux du pays. Le point culminant de cette rencontre était de faire la situation financière de toutes les formations sanitaires du pays et donner des orientations pour la gestion rationnelle des ressources. Le ministre Abdoulaye Sabre Fadoul a souligné que le comité directeur a permis de passer en revue le fonctionnement du système de santé, et des pertinentes recommandations ont été prises dans tous les domaines d’activités du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale.



Après la tenue de ces assises, le ministère est obligé de convier les directeurs généraux des hôpitaux pour travailler sur leurs situations financières, a précisé le ministre qui n’a pas manqué de souligner les difficultés dans lesquelles les directeurs travaillent. Pour lui, le président du Conseil militaire de transition, président de la République du Tchad, chef de l’État, Mahamat Idriss Deby a instruit un paiement d’urgence sur la subvention de tous les hôpitaux. L’inspecteur général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Welba raiwé Kolandi a présenté la situation des données financières (recettes, les arriérés, disponibilités dans les banques, dettes.), des années précédentes de chaque hôpital. Cette présentation a permis à l’assistance de mesurer la capacité de gestion des ressources financières.



Le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Ismaël Barh Bachar a, de son côté, relevé quelques manquements émis par la mission d’inspection dans ces formations sanitaires. Certains responsables en charge de ces formations sanitaires n’assurent pas le suivi de gestion, les procédures de dépenses et la tenue de la comptabilité ne respectent pas les normes. Les recettes de la pharmacie permettent de renouveler le stock des médicaments pour éviter la rupture, a fait remarquer le directeur général qui souhaite que les hôpitaux puissent être évalués chaque année pour sécuriser les ressources au profit des besoins.



Pourcentage de subventions

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale a encouragé ceux qui ont fait des efforts dans leur travail. Il a mis l’accent sur la volonté et la rigueur dans l’accomplissement des tâches. Le ministre a évoqué la mise en place par son département, du programme de la coordination de renforcement de capacités du personnel de santé. Dans une note circulaire signée, un pourcentage de subventions des hôpitaux est alloué à cette coordination pour la formation du personnel de santé. Les pharmacies provinciales d’approvisionnement ont accumulé plus de deux milliards des dettes vis-à-vis des hôpitaux.



Le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a demandé à chaque directeur de faire un effort avec ces ressources de 2021, pour éponger la plus grande partie de ce qui est dû à la PPA. Ces deux points sont consacrés dans le projet du budget. Par ailleurs, le budget de chaque hôpital doit être examiné et adopté avant la fin de l’année, a recommandé le ministre.



L’inspection générale effectuera une mission dans les différentes formations sanitaires pour travailler sur les recettes et vérifier toutes les dépenses, selon la base des données financières envoyées au niveau central par ces formations sanitaires, a ajouté le ministre. Il a enfin demandé aux responsables des hôpitaux d’intensifier la sensibilisation pour promouvoir la vaccination contre le Covid-19. A cet effet, il faut prévoir toujours un plan de riposte en cas de résurgence de la maladie. Car le monde fait face au nouveau variant Delta, une situation qui appelle à une plus grande prudence.





