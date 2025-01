Tchad : le ministre de la Santé rencontre les lauréats tchadiens formés en imagerie médicale au Benin

Les quatre jeunes ont été formés par le ministère de la Santé publique, à travers le programme de renforcement des capacités du personnel de santé.



Le coordonnateur du programme de renforcement des capacités du personnel de santé, Dr Sidi Sougui a exprimé toutes ses reconnaissances au ministère de la Santé publique qui encourage la politique de renforcement des capacités des ressources humaines, en mettant en place cette institution, chargée de la formation continue du personnel de santé.



Au nom de ses collègues, Dezoumbé Rota Abraham a saisi l’occasion pour saluer le leadership du ministre de la Santé publique, pour son plein investissement dans l’amélioration du système de santé. Pour lui, leur souci premier est de se mettre au service de leur pays, afin de contribuer afin au perfectionnement de la qualité de soins. Il a présenté ses vœux les meilleurs au ministre de la santé publique et son staff.



Le chef du département de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, en retour, a formulé ses vœux les meilleurs de santé, de paix et de stabilité pour le Tchad et les plus hautes autorités. Il a souligné que la stabilité est la clé de voute de tout développement du pays et du système de santé.



Le système de santé est un chantier qui se construit et les ressources humaines constituent la colonne vertébrale de son développement. Il a rappelé que plus de 1078 Tchadiens sont en formation continue au Tchad et à l’extérieur. Un plan de développement de carrière pour dix ans a été mis en place par le département de la santé publique dans le but de former des agents en vue d’améliorer la qualité de la prise en charge au profit de la population tchadienne.



L’imagerie médicale est l’une des importantes disciplines pouvant rendre meilleures les prestations, a précisé Dr Abdelmadjid Abderahim, tout mentionnant que plus de 70% des consultations sont dues aux accidents de la voie publique, nécessitent toujours des examens complémentaires basés sur l’imagerie médicale.



Il a instruit les responsables des ressources humaines de prendre toutes les dispositions pour la réinsertion de ces jeunes cadres dans les formations sanitaires, afin de leur permettre de mettre en pratique les connaissances acquises au profit de la population tchadienne.