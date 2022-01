Tchad : le ministre de la Santé rencontre les responsables de ses services de trois provinces

Pour se rendre compte de l’évolution de la situation épidémiologique de la pandémie du Covid-19 dans les provinces de Wadi Fira, de l’Ennedi Est et Ouest, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a rencontré ce matin par visio-conférence, les responsables sanitaires de ces provinces.



Cette rencontre a regroupé le secrétaire général, des directeurs généraux et directeurs techniques. Selon le délégué de la province de l’Ennedi, le Dr Abdoulaye Moustapha, des campagnes de sensibilisation radiophoniques sont organisées, le renforcement des dispositifs de lavage des mains, le dépistage et la confirmation des cas par Gnexpert sont également à jour. Ainsi donc, la vaccination contre le Covid-19 se poursuit.



Le Dr Abdoulaye Moustapha a relevé quelques difficultés qui sont entre autres, le besoin en vaccin et l’installation des cinq autres frigos dans les formations sanitaires. Pour lui, les équipes de vaccination sont beaucoup sollicitées. Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale a instruit la coordination nationale des actions de lutte contre le Covid-19 d’appuyer toutes les délégations sanitaires provinciales. Il a demandé de rendre les vaccins disponibles dans les provinces de Borkou, l’Ennedi Est et Ouest.



Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Ismael Barh Bachar, par ailleurs coordonnateur national des actions de lutte contre le Covid-19 a fait l’état des lieux de la situation épidémiologique au Tchad. A la date du 10 janvier 2021, la province de Barh Elgazel a enregistré son premier cas. Le ministre a exhorté l’équipe de la coordination nationale des actions de lutte contre le Covid-19 et les autres directions techniques au travail et de veiller sur le suivi des recommandations.