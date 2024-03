Tchad : le ministre de la Santé visite Ati, inauguration d'un nouvel hôpital en vue

À son arrivée, le ministre et sa délégation ont été chaleureusement accueillis par le secrétaire général de ladite province, Ibrahim Senoussi Iman, accompagné de ses collaborateurs les plus proches.



Après les formalités protocolaires, le ministre de la Santé publique et de la Prévention a tenu une réunion avec les autorités administratives, civiles, militaires et les responsables des services déconcentrés de l’État.



Profitant de cette occasion, le secrétaire général de la province du Batha, Ibrahim Senoussi Iman, représentant le gouverneur, a chaleureusement souhaité la bienvenue au ministre et à sa délégation.



Exprimant sa gratitude pour cet accueil chaleureux, le ministre de la Santé publique et de la Prévention a souligné l'importance de la réforme du système de santé, une priorité du président de la Transition, le Général Mahamat Idriss Deby Itno. Dans ce cadre, il a annoncé l'inauguration de l’hôpital provincial ce vendredi 29 mars 2024. Cette nouvelle infrastructure de santé sera renforcée en personnel qualifié afin d'offrir des soins de qualité à la population du Batha.