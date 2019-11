Tchad : le ministre de la Santé visite l'hôpital koweïtien à N'Djamena

Le ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf Khayal, s'est rendu ce vendredi à l'hôpital ophtalmologique situé au quartier N'Djari, dans le 8ème arrondissement de N'Djamena.



Il a été accueilli par le directeur général de l'hôpital, Dr. Salam Benthohami.



La structure sanitaire a été construite sur financement de l'ONG koweïtienne DAIDIRECT-AID.



Cet hôpital est spécialisé dans le domaine ophtalmologique et autres services sanitaires tels que le service d'imagerie médicale, service de laboratoire bio-chimie-virologie, le dialyse et la pharmacie.



Le ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf Khayal s'est félicité de la construction de l'hôpital.



D'une capacité de 450 lits, l'hôpital entend organiser la formation continue du personnel et intensifier la caravane ophtalmologique dans les provinces du pays. Cette caravane consiste à dépister et traiter tous les malades victimes de problèmes oculaires.



L'hôpital dispose également de logements destinés aux médecins spécialistes.