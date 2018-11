Tchad : le ministre de la Sécurité devient général de corps d’armées

Le décret n° 1804 signé par le chef de l’État ce lundi 19 novembre 2018, élève, du rang de général de division des forces armées et de sécurité, au rang et appellation de général de corps d’armées le ministre de l’Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah.



Le décret est pris sur proposition du ministre délégué à la Présidence, en charge de La Défense nationale.