Tchad : le ministre de la Sécurité publique interdit la marche pacifique des organisations féminines

Une demande d'autorisation de marche pacifique a été enregistrée auprès des services compétents le 13 novembre 2023, par le Consortium des organisations féminines pour la protection des femmes et la défense des droits humains.



Cette marché qui était prévue pour le jeudi 23 novembre 2023 est strictement interdite sur l'ensemble du territoire national, selon un arrêté signe par le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, ce 22 novembre 2023.



Plusieurs motifs sont à la base de cette décision, selon l’arrêté ministériel : aucun récépissé n'a été versé à la déclaration en violation des dispositions relatives aux manifestations sur la voie publique ; la période choisie coïncide avec celle de la campagne pour le référendum ; risque de trouble à l’ordre public.



« En cas de non-respect des termes du présent arrêté, les organisateurs seront tenus pour responsables devant les juridictions compétentes de la République, des éventuelles casses, d'effractions, de toute autre infraction », relève l’arrêté du ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Mahamat Charfagine Margui.