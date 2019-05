Tchad : le ministre de la Sécurité suspend le sultan du Ouaddaï

Le ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah, a suspendu ce mercredi 29 mai, par arrêté, le sultan du Dar Ouaddaï, Mahamat Ibrahim Ourada.



Plusieurs chefs coutumiers sont égalements suspendus dont ceux des tribus Marfa, Wadi Amra 1 et 2, Korio, Zaghawa-arabe 2 et 3.



Ces suspensions font suite aux récents conflits communautaires meurtriers dans les provinces du Ouaddaï et du Sila.



La semaine dernière, le ministre Mahamat Abali Salah, en séjour à Abéché, avait mis en garde les chefferies traditionnelles dans la gestion des conflits qui prennent des proportions aggravantes.