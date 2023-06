Tchad : le ministre de la Télécommunication inspecte les centres de données de N’Djamena

Les sites visités comprenaient les centres BTS de Ridjina, Sotel Goudji, le centre de données secondaire de Farcha et le centre de données principal. L'objectif de cette visite était de prendre connaissance de l'avancement du projet majeur de modernisation des infrastructures de communication électronique, lancé en juillet 2020.



Dans son discours, le ministre a souligné que ce projet transformera le paysage numérique de notre pays et offrira un accès Internet à haut débit à la population. Bien que ce projet aurait dû être réalisé depuis longtemps, il a connu des retards, notamment liés au financement. Il s'agit d'un projet de construction d'un centre de données principal et secondaire pour le Tchad, destiné à stocker, conserver et sécuriser toutes les données numériques de notre pays, selon le responsable du ministère de la Télécommunication.