Tchad : le ministre de la culture déterminé à résoudre les difficultés des structures déconcentrées

Le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Patalé Géo, a présenté vendredi un bilan d'une mission qu'il a effectué auprès des services techniques déconcentrés en zone méridionale du pays du 15 au 24 août.



La mission lui a permis d'identifier les problèmes qui freinent le bon fonctionnement des structures de tutelles déconcentrées et d'apporter des pistes de solution.



"Le principal objectif de cette mission consiste à inspecter le fonctionnement et l'organisation des services techniques déconcentrés. La mission a permis de rencontrer les différents acteurs impliqués au niveau provincial dans la gestion du secteur, de constater les issues du travail, d'échanger avec eux, de leur prodiguer des conseils, de les encourager et leur fixer des orientations pratiques afin d'accomplir leur mission", a indiqué Patalé Géo.



Durant son séjour dans différents provinces, "les difficultés sont les mêmes", a constaté le ministre. Il s'agit entre autres du manque de locaux de service, d'un personnel souvent en sous-effectif, du manque de mobilier et de fournitures de bureau, d'outils et équipements de travail, d'outils informatiques et des moyens roulants. Des maisons de culture sont sans bibliothèque, les structures de conservation des œuvres et de valorisation du patrimoine culturel sont absentes, tandis que l'hôtel de Chasse est en ruine ou abandonné.



Ces difficultés sont de nature à freiner le bon fonctionnement des services techniques déconcentrés. Des solutions sont préconisées au cas par cas : les responsables des organismes sous-tutelle ont été instruits à prendre des mesures urgentes afin de pallier aux difficultés envisagées.



S'agissant des solutions d'ordre global, des instructions fermes ont été données aux responsables de la direction générale du ministère afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour régler les situations spécifiques et assurer l'organisation et le fonctionnement régulier des services déconcentrés afin de booster le secteur.



Patalé Géo exhorte les autorités provinciales à appuyer les services de son département dans l'accomplissement de leurs missions pour faire du ministère du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, un secteur de développement par excellence.