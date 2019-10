Tchad : le ministre de la défense et le chef de l’armée à l’extrême-nord

Le ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des victimes de guerre et des anciens combattants, Mahamat Abali Salah, le chef d’état-major général des armées, Tahir Erda Taïro, et plusieurs officiers de l’armée ainsi que des responsables sécuritaires, sont arrivés depuis quelques jours à l’extrême-nord du Tchad, dans la province du Tibesti.



Cette visite intervient quelques jours après un regain de tension suite à des affrontements qui ont été signalés entre l’armée et le comité d’auto-défense de Miski. Elle permet au ministre Mahamat Abali Salah de s’enquérir de la situation dans la zone placée sous état d’urgence.



La situation dans la province est « stable », selon les autorités provinciales.



De nombreux orpailleurs ont été déguerpis des zones de campement tandis que l’armée encercle les sites d’exploitation aurifère. La force mixte inter-mobile multiplie également la saisie de véhicules et d’armes.



Le ministre en charge de la défense a tenu plusieurs rencontres avec les autorités locales et les autorités traditionnelles. Il les a appelé à soutenir et accompagner les mesures des autorités, avant de se rendre à Miski.