Tchad : le ministre de la défense reçoit le nouveau commandant de la CBLT.

Le nouveau commandant de la Force mixte multinationale de la CBLT, le général de division Ibrahim Manu Youssouf, a rencontré ce matin le ministre en charge de la défense nationale et de la sécurité, le général de corps d’armée Mahamat Abali Salah.



L'objectif de la rencontre est de présenter son plan de travail au ministre. Elle s'est déroulée en présence de plusieurs responsables militaires.



Six jours après sa prise de service, le nouveau commandant de la force multinationale mixte de la CBLT, le général de division Ibrahim Manu Youssouf, franchit pour la première fois, le portail du ministère de la défense nationale. Il est venu présenter au ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, son plan d’action en vue de recueillir des conseils et orientations.



Le 5ème commandant de la force de la CBLT a rassuré le ministre de sa détermination à travailler en synergie afin de mieux contrer les actions de la secte Boko Haram qui continue de faire parler d’elle dans le bassin du Lac Tchad.



Ibrahim Manu Youssouf a profité de l’occasion pour aviser le ministre de sa prochaine descente dans les differents secteurs du lac Tchad.



Le ministre Mahamat Abali Salah a loué la détermination des éléments de la Force multinationale mixte de la CBLT qui se sacrifie jour et nuit pour une paix certaine dans la sous-région. Il a également mis l’accent sur un travail de synergie.



Le chef du département en charge de la défense nationale et de la sécurité était assisté du chef d’état major général des armés, le général de corps d’armée Tahir Erda Tahiro, son chef d’état major particulier, le général de division Nguenguingar Madjita et son conseiller technique terre, colonel Ngaro Aidjo Amadou.



Créée en 2014, la Force multinationale mixte regroupe cinq pays : le Tchad, le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Benin.