Tchad : le ministre de la jeunesse a reçu le président du CNJT suite à l'agression

Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, Routouang Mohamed Ndonga, a reçu ce 23 décembre le président du Conseil national de la jeunesse du Tchad (CNTJ), Abakar Dangaya, deux jours après l'agression des membres du bureau exécutif du CNJT par un groupe de personnes.



"Le ministre et le président du CNJT ont échangé sur plusieurs activités en cours, notamment le Forum national de la jeunesse dont les préparatifs se poursuivent dans des conditions satisfaisantes", informe Youssouf Touka Tolli, secrétaire à la bonne gouvernance et porte-parole intérimaire du CNJT.



Le 21 décembre, le président du CNJT a tenu un point de presse à N'Djamena pour présenter le bilan annuel des activités menées. Des jeunes hostiles ont exprimé leur désapprobation en violentant les membres du CNJT.



Dans un entretien au journal Salam Info, Abakar Dangaya affirme que sa vie et celle de membres du CNJT est en danger. Il demande au président du Conseil militaire de transition (CMT) de s’impliquer pour résoudre la crise qui secoue le CNJT.