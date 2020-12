Tchad : le ministre de la santé met en garde contre les "dépenses frénétiques" des entités sous tutelle

À travers une note circulaire, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a attiré l'attention samedi des entités sous tutelle de son département (directeurs de CHU, d'hôpitaux et coordonnateurs des programmes nationaux) sur "l'impérieuse exigence d'une gestion rationnelle et responsable des ressources mises à la disposition des hôpitaux, des programmes et des écoles de santé".



Selon le ministre, "certains responsables ont pris la fâcheuse habitude de se lancer dans des dépenses frénétiques n'obéissant à aucune logique de rechercher de l'efficacité, et de l'opportunité desdites dépends financées sur les subventions publiques".



"La pertinence et l'utilité des dépenses, la minimisation des coûts des commandes, le respect des procédures et la totale transparence doivent gouverner la gestion des fonds publics destinés au bon fonctionnement des différents services de santé", souligne Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.



Des "sanctions immédiates" en cas de violation



​Le ministre instruit à tous les missions de l'Inspection générale déployées dans les provinces d'être vigilantes et de rappeler fermement ces instructions aux responsables des structures contrôlées. "Toute liberté prise expose ses auteurs à des sanctions immédiates. Les premières sanctions sont d'ailleurs déjà tombées", affirme le ministre.



Le Trésor public débloque une subvention



Sur instruction du Maréchal du Tchad, le Trésor public a procédé au paiement de la deuxième tranche de la subvention 2020 au profit des entités sous tutelle du ministère.