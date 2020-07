Tchad : le ministre de la santé suspend tous les contrats d'engagement local (recrutements)

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a annoncé mercredi, dans une note circulaire, que tous les contrats d'engagement local (recrutements) dans les différentes structures déconcentrées (hôpitaux provinciaux, hôpitaux de districts et centres de santé) sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.



"Les délégués sanitaires provinciaux sont tenus de veiller à l'application stricte de la présente note circulaire à laquelle j'attache du prix", précise le ministre.



Il ajoute que "toute violation des termes de cette note circulaire expose le contrevenant aux sanctions disciplinaires et administratives prévues par la réglementation en vigueur, sans préjudice de la nullité d'office des contrats d'engagement signés."