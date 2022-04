Tchad : le ministre de la sécurité échange avec la plateforme "Tous pour la paix"

À la tête d'une délégation, le président de la plateforme Dr. Delwa Kassiré Coumakoye a expliqué au ministre l’objectif de la plateforme et la vision future pour la consolidation de la paix et le dialogue national inclusif.



Le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, le général Idriss Dokony Adiker, a félicité la mise en place de la plateforme et a affirmé sa disponibilité à l'accompagner.



Il a appelé la plateforme à intensifier les campagnes de sensibilisation partout au Tchad et a demandé à la délégation de discuter avec les partis politiques, la société civile et la diaspora en vue de trouver des propositions adéquates pour sortir le Tchad de sa situation actuelle, de parvenir à un Tchad où il fait bon vivre, où toutes les couches sociales vivent en étroite collaboration et où la paix règne.