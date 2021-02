Tchad : le ministre de la sécurité interdit plusieurs manifestations

Le ministre de la Sécurité publique Mahamat Tahir Orozi a signé lundi un arrêté portant interdiction de plusieurs manifestations.



Les manifestations de la Coordination des mouvements Citoyen Le Temps, la Dynamique Stop ça suffit, Les Transformateurs et l'association des diplômés sans emploi prévues les 4, 5, 6 et 7 février 2021 à N'Djamena et dans certaines provinces sont strictement interdites.



Le ministère de la Sécurité publique affirme qu'il ne saurait permettre l'organisation de telles manifestations susceptibles d'engendrer des troubles à l'ordre public sur l'ensemble du territoire national.



Selon l'arrêté du ministre, les différents services de sécurité sont instruits.