Tchad : le ministre de la sécurité interdit une marche des avocats

Le Ministre de l’Administration du territoire, de la Sécurité Publique et de la Gouvernance Locale, Ahmat Mahamat Bachir a pris ce lundi un arrêté pour interdire la marche pacifique que prévoit d'organiser ce samedi l'ordre des avocats du Tchad. Ces derniers exigent la mise à la disposition de la justice de l'ex-gouverneur du Logone Oriental, Noki Adam Charfadine et du commandant de la légion de la gendarmerie nationale, accusés tous deux d'avoir ordonné le tir sur le véhicule d'un avocat transportant des prévenus qui avaient été relaxés par la justice de Doba.



Les avocats poursuivent la grève pour une semaine tandis que les magistrats ont entamé une grève sèche et illimitée en signe de protestation contre la tentative d'assassinat d'un avocat et le tir effectué dans l'enceinte du Palais de Justice de Doba.