Tchad : le ministre de la sécurité met en garde les forces de sécurité contre la répression

"Les officiers que vous êtes, prenez en main vos Hommes. On veut le maintien de l'ordre dans la discipline, dans le respect des textes et de nos lois. Vous devez être tous professionnels et gérer cette situation de la manière la plus professionnelle possible", a instruit le général Idriss Dokony Adiker.



"Soyez très dociles envers la population, c'est votre population, ce sont vos frères, vos soeurs, vos parents. Nous, en tant que premiers responsables, on va vous annoter", a-t-il ajouté.



À la tête de la commission des forces mixtes, le directeur général de la police nationale, le général Moussa Haroun Tirgo, a détaillé un nouveau plan de sécurité. Selon lui, la ville de N'Djamena est organisée en différents secteurs mobiles. Chaque secteur est composé d'unités variées.



Des appels à manifester



La coalition Wakit Tamma a annoncé qu'elle maintient sa manifestation prévue demain malgré l'interdiction des autorités. Le 20 août, date du lancement du dialogue, le parti Les Transformateurs a appelé à une marche jusqu'au Palais de la culture.