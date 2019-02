TCHAD Tchad : le ministre de la sécurité met l’accent sur le respect de l’autorité de l’Etat

Alwihda Info | Par Mariam Tchou Allatchi - 20 Février 2019 modifié le 20 Février 2019 - 23:28









Cette rencontre entre le ministre et les autorités locales se focalise sur le respect de l’autorité de l’Etat et le changement de mentalité pour un développement harmonieux.



Le gouverneur (



Le ministre de l’Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, le Général de corps d’armées Mahamat Abali Sala déclare que le but principal de son séjour est de rompre avec les troubles qui sévissent à un certain niveau dans cette sous-préfecture de Tiné où l’autorité de l’Etat est constamment défiée. Il affirme que les fauteurs de troubles sont les proches qui doivent être dénoncés, avant que des décisions draconiennes ne soient prises.



Selon lui, il serait inconcevable que des individus mal intentionnés s’arrogent le droit de dicter leur propre loi à l’intérieur du pays. « L’autorité de l’Etat doit se faire sentir partout au Tchad en commençant par Tiné », martèle-t-il.



Avant de quitter la ville de Tiné, il a échangé avec quelques jeunes leaders politiques à qui, il exhorte de mener des campagnes de sensibilisation pour un changement de comportement dans la sous-préfecture de Tiné. Les jeunes rassurent le ministre de leur détermination à suivre les orientations des autorités et à combattre tout acte visant à déstabiliser leur localité.



Le ministre de la Sécurité publique a transmis un message traduisant son incompréhension aux responsables en charge de la sécurité. D'après lui, la localité de Tiné devient le carrefour des narcotrafiquants malgré leur présence sur le terrain. Il les a invité à prendre toutes les responsabilité avec les autorités traditionnelles et à collaborer avec l’administration pour barrer la route aux "bandits de grand chemin".



A l’issu de cette rencontre, plus de 100 véhicules de marque Toyota à usage militaire, détenus illégalement par des civils, ont été récupérés. Par ailleurs, quatre personnes à l'origine de publications malveillantes sur les réseaux sociaux et d'autres présumés malfrats ont été présentés à la presse. Dans le cadre de sa tournée à l’Est du pays, le ministre de l’Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah a tenu un meeting, ce mercredi 20 février 2019 à Ati. Il a ensuite rencontré tous les responsables de la province à divers niveaux.Cette rencontre entre le ministre et les autorités locales se focalise sur le respect de l’autorité de l’Etat et le changement de mentalité pour un développement harmonieux.Le gouverneur ( sortant ) de la province de Wadi-Fira, le Général de corps d’armée Mahamat Delio Tanga exhorte les autorités locales et traditionnelles à suivre les orientations du ministre pour un changement de comportement. Par ailleurs, il prévient que tout fauteur de trouble public sera arrêté puis remis à la justice pour répondre de ses actes.Le ministre de l’Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, le Général de corps d’armées Mahamat Abali Sala déclare que le but principal de son séjour est de rompre avec les troubles qui sévissent à un certain niveau dans cette sous-préfecture de Tiné où l’autorité de l’Etat est constamment défiée. Il affirme que les fauteurs de troubles sont les proches qui doivent être dénoncés, avant que des décisions draconiennes ne soient prises.Selon lui, il serait inconcevable que des individus mal intentionnés s’arrogent le droit de dicter leur propre loi à l’intérieur du pays. « L’autorité de l’Etat doit se faire sentir partout au Tchad en commençant par Tiné », martèle-t-il.Avant de quitter la ville de Tiné, il a échangé avec quelques jeunes leaders politiques à qui, il exhorte de mener des campagnes de sensibilisation pour un changement de comportement dans la sous-préfecture de Tiné. Les jeunes rassurent le ministre de leur détermination à suivre les orientations des autorités et à combattre tout acte visant à déstabiliser leur localité.Le ministre de la Sécurité publique a transmis un message traduisant son incompréhension aux responsables en charge de la sécurité. D'après lui, la localité de Tiné devient le carrefour des narcotrafiquants malgré leur présence sur le terrain. Il les a invité à prendre toutes les responsabilité avec les autorités traditionnelles et à collaborer avec l’administration pour barrer la route aux "bandits de grand chemin".A l’issu de cette rencontre, plus de 100 véhicules de marque Toyota à usage militaire, détenus illégalement par des civils, ont été récupérés. Par ailleurs, quatre personnes à l'origine de publications malveillantes sur les réseaux sociaux et d'autres présumés malfrats ont été présentés à la presse.





Dans la même rubrique : < > Tchad : les femmes artistes veulent mettre en valeur leur potentiel Lac Tchad : attaque de Boko Haram à Ngouboua, 5 morts Tchad : des militaires interpellés après des tortures infligées à une femme