Tchad : le ministre des Affaires étrangères en visite en Hongrie

Selon un communiqué officiel rendu public ce 28 février, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et des Tchadiens de l'Etranger, Mahamat Saleh Annadif, a quitté hier soir N'Djamena, à destination de Budapest, la capitale hongroise.



En effet, sur invitation du ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de la Hongrie, le chef de la diplomatie tchadienne effectuera une visite de travail, du 28 au 29 février 2024.



Ce déplacement s'inscrit dans le cadre du renforcement d'excellentes relations de coopération multiforme entre la Hongrie et le Tchad.



N'Djamena et Budapest multiplient les consultations régulières et cette visite du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et des Tchadiens de l'Etranger, ouvre plusieurs perspectives pour donner un relief supplémentaire à ce rapprochement, appelé à se raffermir davantage.