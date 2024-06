Tchad : le ministre des Finances invite les entreprises à intégrer le système de facturation électronique normalisé

Le ministre des Finances, du Budget, de l’Economie et du Plan, Tahir Hamid Nguilin, à travers la direction des impôts, a lancé officiellement ce 27 juin 2024, le système de facturation électronique normalisé. Ce système se situe dans l’enquête quotidienne d’efficacité, de modernité, de traçabilité, et d’équité dans la communication optimale de recettes stable de l’Etat.



Lors de la cérémonie d’ouverture du système de facturation normalisé, le ministre des Finances, Tahir Hamid Nguilin a souligné que c’est un processus qui facilite les entreprises à s’acquitter de leurs droits fiscaux. Depuis quelques années, une procédure d’informatiser l’ensemble des circuits, au niveau du ministère des Finances, a été entamé.



L’enregistrement des marchés, jusqu’au paiement du marché, se fait en ligne, l’interconnexion avec quelques banques reste à achever. Au niveau des impôts et de la douane, il existe déjà la connexion du système. En ce qui concerne le service des impôts, le processus se fait à travers E-TAXE qui permet d’enregistrer, et de suivre l’activité de recouvrer.



La facturation électronique a connu un léger retard, mais à partir de ce 27 juin 2024, son application est rendue officielle, dans le but de faciliter les tâches aux entreprises. Avec le nombre pléthorique d’entreprises, le système informatisé permet de faciliter l’enregistrement des entreprises à travers E-TAXE. Le ministre souligne que, parmi les pays africains qui œuvrent dans le système de facturation électronique normalisé, le Tchad vient en 9ème position, et c’est un progrès non négligeable.



La facturation électronique normalisé véhicule chaque facture émise sur web, ou bien sur des machines, dans les supermarchés sont captés dans la même journée ou périodiquement dans le système global de la direction des impôts. Cela permet au service d’avoir une information sur toutes factures émises au Tchad.



La nouvelle technique facilite la tâche aux contrôleurs des impôts qui, souvent, effectuent les déplacements dans les entreprises pour vérifier les factures. Le ministre Tahir Hamid Nguilin invite toutes les entreprises ou institutions, d’entrer dans le système pour effectuer leurs affaires dans la tranquillité et loyauté. Toutes les entreprises ou institutions évoluant en dehors du circuit, avec le temps, ne pourront continuer, affirme le ministre.



La mise sur pied de ce système permet d’éviter la clandestinité, d’évoluer dans l’informel ou le favoritisme, cela réduit le taux de corruption. Le directeur des impôts, Mbairari Bari Henri quant à lui, ajoute que ce système permet d’éviter la déperdition des caisses de l’Etat et facilite le recouvrement selon l’étape suivante : entrer sur le site web de la direction générale des impôts, https://sigi.finances.gouve.td et suivre le processus qui permettra de comprendre la procédure.