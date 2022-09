Tchad : le ministre des Finances rend hommage aux 6 douaniers tués à l'Est

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a déclaré ce 1er septembre avoir appris le décès, dans l’exercice de leur fonctions, de six agents des douanes le 29 août 2022 dans la province de Sila.



Il s’agit de :

- SOULEYMAN OUMAR KEREM ;

- HAMID KOUDE BEDARIO ;

- ABDELDJABAR AHAMAT HARANE ;

- TAHIR BECHIR ;

- SOULEYMAN TEGUENE ;

- HAMID ADAM.



En cette circonstance douloureuse, le ministre salue la mémoire de ces Agents qui ont servi jusqu’au bout, avec abnégation et loyauté, l’État, selon un communiqué signé par le secrétaire général du ministère, Bidjere Bindjaki.



Avec leurs décès, le ministère des Finances et du Budget vient de perdre des agents compétents et assidus au travail.

Le ministre tient à présenter ses condoléances à l’ensemble de leurs familles biologiques et professionnelles. "Que les familles des regrettés soient rassurées de notre plus profonde compassion", dit-il.



Les six agents ont été tués près de Tiné par des malfaiteurs à la suite d'une opération de saisie de marchandises de contrebande. Les malfaiteurs ont pris la direction du Soudan après leur forfait.