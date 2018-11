Tchad : le ministre des Finances suspend plusieurs agents

Dillah Koulamaye, Inspecteur général des Finances à l'IGF ;

Mogode Djimasngar, Inspecteur des Finances à l'IGF ;

Ngaryanmal Morkemnagar, Inspectgeur des Finances à l'IGF ;

Flavien Ali Tobyo, DPME à la Direction général des impôts (DGI) ;

Izadine Abdoulaye Gassary, vérificateur à l'IGF ;

Hassan Baska, DGME/DPME à la DGI ;

Abdelkerim Gali Fadigmou, chef de centre des impôts de Bongor à la DGI.

Le ministre des Finances et du Budget, Allali Mahamat Abakar, a suspendu 7 fonctionnaires par une note de service signée le 29 novembre 2018.Les agents dont les noms suivent sont suspendus suite aux manquements professionnels graves dont ils se sont rendus coupables lors de leurs missions de contrôles des régies financières et services administratifs dans les régions du Logone occidental et du Mandoul :Le ministre précise que d'autres mesures conséquentes :