Tchad : le ministre des Sports salue une "mobilisation monstrueuse"

N'Djamena - Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mahmoud Ali Seïd a donné ce 17 juillet le coup d'envoi de la finale du championnat national de football opposant Elect Sport à AS Santé d'Abéché au stade de Diguel.



Le ministre a salué une "mobilisation monstrueuse", promettant un investissement sans relâche des autorités pour donner de l'impulsion au football tchadien.



Pour sa part, la présidente du comité de normalisation du football tchadien, Me. Jacqueline Moudeïna, a appelé les autorités à investir davantage. "Ce stade de petite taille, comme un oeuf plat, avec des personnes à même le sol, doit nous interpeller", a affirmé Me. Jacqueline Moudeïna.