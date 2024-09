Tchad : le ministre des Sports visite le stade Idriss Mahamat Ouya

Accompagné des techniciens de son département ministériel, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abakar Djermah Aumi a effectué une visite le 18 septembre 2024 au stade Idriss Mahamat Ouya.



Cette descente sur le terrain avait pour but de constater l'état d'avancement des travaux de réfection de cette infrastructure sportive de haut niveau. Ce déplacement a permis au ministre en charge des sports de se rendre à l'évidence de l'évolution des travaux de la réfection.



A cette occasion, il a vivement souhaité que le délai d’exécution des travaux, qui a été donné, soit respecté par l'entrepreneur. A cet effet, le ministre a encouragé l'entrepreneur à doubler plus d'efforts pour permettre à l’équipe nationale de football de jouer désormais ses matches au Tchad.