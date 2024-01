Tchad : le ministre des Télécommunications visite les concessionnaires pour résoudre les problèmes de réseau

Après des discussions avec les opérateurs téléphoniques Airtel et Moov, le Ministre a rencontré les concessionnaires Safitel Chad et Sotel Tchad ce vendredi. Boukar Michel a conclu que les deux concessionnaires ont expliqué que la société exon mobile avait tiré des câbles depuis Douala jusqu'au Tchad, créant ainsi le réseau de fibre optique Béré Ndjamena, en prévision et pendant l'exploitation pétrolière.



Il a ajouté que ce réseau était vieillissant et nécessitait des travaux pour avoir plusieurs sorties, notamment vers le Soudan et Douala depuis Ndjamena.