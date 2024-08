Tchad : le ministre du Commerce échange avec les chefs d’entreprises sur l’amélioration du climat des affaires

Le chef de département du Commerce et de l’Industrie, Guibolo Fanga Mathieu, a présidé, ce mercredi 7 août 2024, une réunion de travail réunissant l’équipe dirigeante du Conseil national du patronat tchadien, conduite par son président, Bichara Doudoua.



L’objectif poursuivi par cette réunion était de diagnostiquer, de manière participative, les obstacles à l’assainissement du climat des affaires au Tchad.



Le ministre Guibolo Fanga Mathieu a ouvert la séance en saluant la présence des participants, et en rappelant la mission primordiale de son département dans ce processus. Pour lui, il est du rôle de son département de garantir le bon exercice des activités des entreprises implantées au Tchad, et d’attirer les investisseurs dans leur ensemble sur le sol tchadien.



Prenant la parole, le président du patronat tchadien a remercié le ministre pour cette opportunité offerte aux investisseurs de s’exprimer, et de présenter leurs doléances. Par ailleurs, il a témoigné la satisfaction des acteurs du secteur privé de voir relancé le Conseil présidentiel pour le climat des affaires.



Bichara Doudoua a, ensuite, plaidé en faveur des commerçants récemment déguerpis des grandes artères de N’Djamena, soulignant leur contribution significative à l’économie nationale. D’après lui, leur relocalisation serait bénéfique pour la croissance économique, prônée par les plus hautes autorités.



Avant de conclure la réunion, le ministre du Commerce et de l’Industrie s’est adressé aux investisseurs en les invitant et encourageant, avec insistance, à s’impliquer massivement dans le développement des Zones économiques spéciales créées par l’Etat, à travers des chaînes de valeur, et à éviter de céder à certaines exigences personnelles, dans leur processus d’installation. ----