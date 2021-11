Tchad : le ministre du Pétrole à Komé suite à l'incendie sur un site pétrolier

Accompagné d'une forte délégation, le ministre et sa suite ont été accueillis à l'aéroport de Komé. Après l'aspect protocolaire, l'équipe du ministre du Pétrole et de l'Énergie a été conduite au site où quatre cuves de pétrole ont été consumées.



Après la visite guidée, le ministre Oumar Tourbou Djarma a interrogé le responsable du site quant à la cause de cet incendie. Les réponses fournies au ministre laissent entendre que jusqu'à présent, l'on ignore les vraies causes de cet incendie.



Le patron du département du pétrole a instruit les responsables de la zone pétrolière de dresser un rapport détaillé.



D'après les informations fournies par les techniciens de ce site, les causes sont internes et non externes comme beaucoup le pensent. S'agissant de la crainte d'une éventuelle pollution, le ministre rassure qu'une équipe conjointe des environnementalistes se mettra au travail pour déterminer si l'environnement du site est pollué ou non.