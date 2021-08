Tchad : le ministre en charge de la défense auprès des troupes basées au Lac

Le ministre délégué à la présidence du Conseil chargé de la défense nationale, Daoud Yaya Brahim, a effectué un déplacement à Tchoukoutalia et à Kougo, dans la province du Lac Tchad, suite à l’attaque perpétrée le 4 août par Boko Haram.



Il a été accompagné par des hauts gradés de l'armée notamment le 1er adjoint du chef d'état major général des armées, le général de division, Touffa Abdoulaye Issa. Cette tournée vise à galvaniser les troupes basées au Lac.



Le ministre a tenu une réunion sécuritaire avec tous les officiers. Au cours de cette réunion, des fermes orientations ont été données pour contrecarrer l’ennemi.



"Il est vrai qu'on a perdu une bataille mais pas une guerre", a déclaré le général Daoud Yaya Brahim. Pour lui, les forces de défense et de sécurité doivent être en mesure d'anéantir et d'affaiblir la secte Boko Haram qui a pris de l'ampleur.