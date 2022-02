Tchad : le ministre en charge de la défense en mission au Sila

Le ministre délégué à la Présidence du conseil, chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre, le général Daoud Yaya Brahim, est arrivé ce 24 février à Goz Beida, chef-lieu de la province du Sila.



Le ministre a été accueilli à l'aérodrome de Goz Beida par le gouverneur du Sila, Ismaël Yamouda Djorbo, le commandant de la zone de défense et de sécurité n°11 et le maire de la ville de Goz Beida.



Une rencontre est prévue avec les responsables provinciaux des forces de défense et de sécurité.