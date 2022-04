Tchad : le ministre en charge de la sécurité au Guera après un conflit foncier

À la faveur d'un conflit qui a opposé le 7 avril dernier les communautés Migami et Dadjo, le ministre de la Sécurité publique Idriss Dokony Adiker est arrivé ce mardi à Mongo, chef-lieu de la province du Guera.



Une personne a trouvé la mort au cours de cette oppositions illustrant des tensions qui existent entre les deux communautés. D'autres personnes ont été blessées.



Accueilli à son arrivée par le gouverneur de la province qu'entouraient pour l'occasion les autorités administratives, civiles et militaires ainsi que les chefs de cantons du département du Guera et d'Abtouyour, c'est la problématique du vivre ensemble qui a meublé les échanges entre les différents participants de cette concertation.