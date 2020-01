Tchad : le ministre nigérien en charge de l'Agriculture reçu par le chef de l'Etat

Le ministre d’Etat nigérien, en charge de l’Agriculture et de l’Elevage, Albadé Abouba, accompagné du secrétaire Exécutif du CILSS, Dr. Djimé Adoum, a été reçu vendredi par le président de la République Idriss Déby.



Selon la Présidence, les prochaines assises à N’Djamena des chefs d’Etat des pays membres du CILSS, des Premières Dames de l’espace CILSS et la 2ème édition du Salon Africain de l’Agriculture (SAFAGRI) ont constitué l’essentiel des discussions.



N’Djaména abritera cette année quatre événements majeurs à savoir : le sommet des Chefs d’Etat des pays membres du CILSS, la toute première rencontre des Premières Dames de l’espace CILSS, la 2ème édition du Salon Africain de l’Agriculture (SAFAGRI) et une rencontre de haut niveau consacrée à l’institution du SAFAGRI au Tchad.



Mandaté par ses collègues ministres des pays membres pour l’organisation pratique de ces assises, le ministre d’Etat nigérien, en charge de l’Agriculture et de l’Elevage, Albadé Abouba, est venu informer le président de la République.



La 2ème édition du SAFAGRI à N’Djaména sera couronnée par son institutionnalisation officielle.