Tchad : le mois de l'histoire afro-américaine lancé à N'Djamena

Le mois de l'histoire afro-américaine s'est ouvert mardi au Musée national de N'Djamena, en présence de la chargée d'affaires de l'Ambassade des Etats-Unis au Tchad, Jessica Davis Ba, et du directeur du Musée national, en partenariat avec le ministère du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat.



Chaque mois de février, les Etats-Unis célèbrent le mois de février en magnifiant l'histoire Afro-américaine. Cette célébration annuelle met en lumière les nombreuses réalisations des Afro-américains et leur rôle central dans l'histoire des Etats-Unis.



Cette année, le thème choisi est : "les afro-américains et le vote". Il honore le 150ème anniversaire du 15ème amendement (1870) qui accorda le droit de vote aux hommes noirs. Cette année 2020 marque également le centenaire du 19ème amendement (1920) qui accorda le droit de vote aux femmes.



"Il y a un trait d'union fort qui lie l'Afrique et l'Amérique, surtout à travers la culture. Nous avons une culture commune enracinée dans le sol de l'Afrique. En particulier, dans le sol et l'âme du Tchad à travers notre ancêtre commun, Toumaï", a déclaré Jessica Davis Ba.



Selon elle, "l'observateur avertit peut retrouver les marques de cette très longue histoire dans la culture d'aujourd'hui. La musique et les rythmes de la culture noire américaine trouvent bien leurs racines en Afrique. Les sons du jazz, du blues, du rap et du hip-hop nés aux Etats Unis ne trouvent-ils pas leur inspiration dans les cadences des sons du continent ?"



Ce mois va permettre de célébrer plusieurs évènements, à la fois culturels et académiques.



"Nous allons également pouvoir nous replonger dans nos gloires, succès et difficultés d'hier, en tirer les enseignements et sagesses nécessaires afin de pouvoir nous projeter et surmonter les défis de demain", a souligné la chargée d'affaires de l'Ambassade des Etats-Unis au Tchad.