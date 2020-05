Tchad : "le moral de nos troupes est combatif et aguerri" (chef d'état-major général des armées)

Le chef d'état-major général des armées (CEMGA), le général Abakar Abdelkerim Daoud, est de retour du front. Il a déclaré mercredi soir, dans un entretien à Alwihda Info, que les troupes tchadiennes déployées dans le cadre de l'opération Colère de Bohoma se sont retirées du Nigeria et du Niger. "Nous, nous sommes retirés 10 jours après l'expiration du délai accordé aux forces de ces pays pour reprendre les territoires libérés. C'est au-delà du délai demandé par le Président de la République", a indiqué le CEMGA, soit début mai au lieu du 25 avril.



Le général Abakar Abdelkerim Daoud a assuré que le moral des troupes est haut : "Le moral de nos troupes reste toujours combatif et aguerri pour la sécurité nationale."



S'agissant de la vidéo de deux soldats tchadiens exécutés par Boko Haram, le CEMGA s'explique : "Il est vrai que Boko Haram a exécuté ces deux soldats tchadiens parce que pendant l'opération Colère de Bohoma, nous avons eu des soldats portés disparus. Il se peut que ces soldats exécutés soient ceux qui sont portés disparus."



Revenant sur l'opération Colère de Bohoma, le CEMGA précise qu'en plus de l'appui matériel du Rwanda, Soudan et Nigeria, la France a soutenu l'opération de riposte contre Boko Haram avec quelques frappes contre la position de l'ennemi. "Mais le reste de l'opération est 100% tchadienne", précise-t-il.



