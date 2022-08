Tchad : le mouvement CNRD affirme qu'il "refuse de cautionner une forfaiture" avec l'accord de Doha

Le président du Conseil national de la résistance pour la démocratie (CNRD), Tollimi Abakar, a affirmé ce 8 août sur Twitter que son mouvement politico-militaire refuse de cautionner une forfaiture, à la suite de la signature de l'accord de paix de Doha par une quarantaine de mouvements.



"Le Tchad traverse un moment grave de son existence où les citoyens s’interrogent sur l’avenir du pays. Nous avons choisi d’être du bon côté de l’histoire en refusant de cautionner une forfaiture. Le temps jugera les positions prises par les uns et les autres", a-t-il dit.



Le CNRD est signataire d'une déclaration commune à 18 mouvements qui n'ont pas signé l'accord. Ils annoncent la mise sur pied d'un Cadre permanent de concertation et de réflexion (CPCR).



Le chef de la transition Mahamat Idriss Deby a réitéré cet après-midi sa main tendue aux groupes non signataires.