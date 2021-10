Tchad : le mouvement FSR prêt à "transcender les obstacles" pour un dialogue sincère

"Au cours de cette réunion de prise de contact, nous avons eu des séances de travail avec les membres de la délégation relative à la disponibilité et la participation de notre organisation au pré-dialogue sous certaines conditions", explique Abdelmanane Khatab, le haut représentant du FSR en Europe.



"Au nom de la transparence qui anime et guide notre organisation, nous devons rendre des comptes à nos militants-es et sympathisant-es qui ont le droit de savoir le travail fait par cette délégation au cours de cette rencontre", selon Abdelmanane Khatab.



Le FSR affirme que la rencontre s’est déroulée dans des conditions optimales, dans un esprit d’écoute, de dialogue et d’échanges francs, directs et très enrichissants.



"Ayant apprécié les échanges avec ce comité technique spécial, notre organisation estime que cette première rencontre nous permettra aux deux parties d’avoir une meilleure lecture et visibilité des réalités de ce pré-dialogue", souligne Abdelmanane Khatab.



Le FSR remercie les membres de la délégation pour leur disponibilité, leur capacité d’écoute et de compréhension. Il affirme être "à mesure de transcender les obstacles au nom de l’intérêt général pour notre cher et beau pays pour aboutir à un dialogue franc, sincère et inclusif entre les fils et filles du Tchad qui doit nécessairement passer par une réconciliation nationale véritable et inclusive".