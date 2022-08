Tchad : le mouvement "Les sentinelles" veut marcher pour contester les "assises unilatérales"

Le mouvement Les Sentinelles, par la voix de son porte-parole Barka Pierre, invite les jeunes à "surmonter la peur et la terreur que sème ce groupe armé (CMT, Ndlr) et à résister pour un dialogue sincère et pour un État de droit, l'équité et la justice sociale".



Le porte-parole estime que "seule la lutte pourra libérer le pays du gouffre". Selon lui, "le CMT tient à son projet d'enterrer le peuple tchadien en misant sur ce dialogue national qui devrait être sincère, afin de sortir le Tchad du cauchemar de la misère. Hélas, les intentions non-avouées du PCMT viennent de prendre le dessus".



"Pour la restauration de la souveraineté du peuple tchadien et afin de libérer notre pays du joug des oppresseurs, nous prenons la décision solennelle de prendre notre destin en main. Le peuple tchadien a longtemps été exemplaire dans le respect de l'autorité de l'État et la soumission aux gouvernants mais l'heure de la désobéissance est arrivée", affirme Barka Pierre.