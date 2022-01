Tchad : le mouvement UFDD dément tout ralliement au CMT

"L'état-major de l'UFDD à sa tête Hamid Sougui Yahya et son staff sont bien en place avec ses hommes", affirme le mouvement.



Selon le communiqué, "l'élément nommé Youssouf Habré est un orpailleur et exclut de l'UFDD depuis 2010 pour trafics fallacieux. Il a ramassé au passage des orpailleurs, des trafiquants, et autres coupeurs de routes afin de monnayer leurs véhicules d'orpaillage et leurs personnes".



L'UFDD se dit inscrite dans la droite ligne du dialogue inclusif. Ses cadres se sont concertés avec les autres mouvements politico-militaires à Rome du 20 au 22 janvier 2022 à l'invitation de la communauté Sant Egidio dans le sens du dialogue inclusif.



Dans le même ordre, l'UFDD a rencontré la délégation du comité technique spécial à Paris le 22 octobre 2022 afin de participer au pré-dialogue devant réunir les politico-militaires au Qatar.Toutes ces rencontres montrent à suffisance la volonté de l'UFDD à s'inscrire au processus de paix et de réconciliation, afin d'instaurer un Etat de droit, et amorcer, à l'instar des autres pays, le développement économique et social, indique le mouvement.



Toutefois, selon l'UFDD, "le CMT ne peut considérer ce groupe d'orpailleurs comme des éléments de l'UFDD et les brandir comme tel à travers les médias qui lui sont dévolus". Et d'ajouter que "chaque entité tirera les conséquences de cette manipulation". Le communiqué porte la signature de Assileck Halata Mahamat, 1er vice-président et porte-parole de l'UFDD.