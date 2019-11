Tchad : le "mouvement des 12 revendications" durcit le ton

La branche de la société civile du M12R, composée de l'association des anciens étudiants du Japon, l'association des jeunes pour la paix et le développement ainsi que 72 autres associations, a animé ce jeudi une conférence de presse.



D’après Moïse Ndondo, membre du M12R, "la jeunesse devrait constituer le pilier du développement. Malheureusement, elle est reléguée au second plan et constitue le dernier des soucis des gouvernants, tant dans le domaine de l'éducation, l'économie et de I'emploi.”



“Nos gouvernants estiment que la jeunesse est incompétente pour gérer les choses de l'Etat. Seuls les neveux, cousins et fils des grands du MPS sont capables, même à moins de 25ans, de diriger les grande institutions de la République. II y a, de ce fait, des tchadiens qui ont droit à l'éducation, à la santé, à l'emploi et à la sécurite tandis que d'autres ne l'ont pas”, a-t-il ajouté.



“Ils sont donc plus tchadiens que d'autres. On prive les jeunes de leur liberté, on les prive de l'emploi, en plus on leur ôte la vie. Cest le cas de Manayel Bonheur. Cette injustice sociale a tellement

duré qu'elle doit cesser. Si les 16 mesures sont dites des mesures d’austérité afin de juguler la crise, pourquoi doivent-elles être encore d’actualité alors que la crise économique de notre pays est un mauvais souvenir ? Nous ne devrons plus accepter cette politique fondée sur la désinformation, la marginalisation, la terreur et le mensonge”, estime le M12R.



Le M12R exige la dissolution intégrale et immediate de l’Assemblée nationale qu’il qualifie d’illégitime et d’illégale. Il demande l’amélioration des conditions salariales des fonctionnaires de l’Etat, et des conditions des étudiants dans les universités.



Le mouvement entend organiser une marche bleue -signe d’espoir- prévue le 25 novembre prochain. Il estime avoir respecté la procédure exigée par la loi et en a informé les autorités.



"C'est un devoir civique et un moyen de contrôle que nous confère la constitution. Tout tchadien soucieux de la paix et du développement devra se joindre à nous le 25 novembre 2019 à partir de 7h00 au rond-point de Chagoua pour le départ. Notre liberté dépend de nous-mêmes. Levons-nous et brisons ces chaines qui nous lient", indique le M12R.



Par ailleurs, Pasteur Bekoutou Maragaye a souligné que le président de l’Assemblée nationale, Haroun Kabadi "n'est pas un humain (...) il défend sa banque de sang pour sauvegarder son poste du pouvoir". Selon lui, "le Tchad et pris en otage par les vampires".