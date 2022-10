Tchad : le niveau du Chari a atteint 804 cm, dépassant celui de septembre 1961

Au 19 octobre, ce sont 636 localités dans 18 des 23 Provinces du pays qui sont touchées par des fortes inondations, affectant plus d’un million de personnes.



Au cours de trois dernières semaines, le niveau des eaux a augmenté de 9 cm en moyenne par jour et il pourrait atteindre le pic critique de 882 cm.



Au 19 octobre 2022, le niveau du Chari a atteint 804 cm dépassant déjà de 3 cm celui qui avait été observé le 30 septembre 1961, c’est-à-dire 801 cm.



"Si cette évolution du niveau du Chari se maintient jusqu’à la décrue au début du mois de novembre, il est probable que le niveau du Chari atteigne les 900 cm comme l’année 1961", selon le président de la transition.



Dans les conditions actuelles, la ville n’est protégée que par les berges du Chari et une partie des digues de protection du 9ème arrondissement dont la fragilité s’accroit chaque heure.



Le risque de débordement généralisé devient donc de plus en plus évident si la montée reste constante au cours de cette semaine, prévient Mahamat Idriss Deby qui appelle à la mobilisation et à la solidarité.