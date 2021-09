Tchad : le nombre d'infractions divisé par 4,7 entre 2018 et août 2021

Le nombre d'infractions enregistrées de 2018 à 2021 a été divisé par 4,7, soit une forte baisse en quatre ans, selon des statistiques élaborées par la direction de la planification, des archives et des statistiques du ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration et rendues publiques ce 10 septembre.



En 2018, 3.054 infractions ont été enregistrées, contre 2.373 en 2019, 2.075 en 2020 et 650 en 2021.



Parmi les facteurs de réduction de l'insécurité de 2018 à août 2021 : le renforcement des capacités professionnelles des agents des forces de l'ordre, l'augmentation des effectifs, le renforcement des moyens de mobilité et d la logistique, la densification des patrouilles ou encore la réactivation des commissions mixtes de sécurité et de désarmement ainsi que l'interdiction de circuler des véhicules à vitres fumées.