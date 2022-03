Tchad : le nombre des parieurs augmente à N'Djamena

Mamouth, jeune mécanicien explique sa passion pour les jeux de hasard : « je joue au tirage de loto de 08h, 12h, 16h et 18h, parfois pour 4000 FCFA et lorsque je n’ai pas l’argent, je joue 1500 à 2000 FCFA, les jeux de chevaux ne sont pas à mon goût », explique-t-il. De même, Alain passionné de PMU et de Pari-foot, ne manque jamais un bout de papier et le stylo dans sa poche.



Et sa tête est remplie des noms de jockeys et des équipes, ainsi que les informations sur les différents championnats. Ils sont donc très nombreux à jouer fréquemment, mais ne savent pas combien ils ont déjà gagné. « Je joue depuis 6 ans, mais je ne sais combien j’ai gagné », explique Jean.



Ce qui est sûr, il y a plus des perdants que des gagnants, car dans leur langage commun ce sont des lamentations. A chaque feuille route, les kiosques et les salles de ses jeux de hasard sont visibles, ce qui témoigne que la demande répond bien à l’offre.



Mais l’espoir de tous les parieurs est d’empocher un jour le gros lot. Hamina, vendeuse des jus d’oseilles et gâteaux sucrés, parieuse de loto et pari-foot depuis plus 11ans, pense qu’un jour elle finira par gagner des millions. Aujourd'hui, il est temps pour la jeunesse de prendre conscience, même s’il faut être parieur, le mieux est de joueur avec des réserves.