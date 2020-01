Tchad : le nouveau CEMGA élevé au rang de général de corps d'armée (décret)

Le décret n°0025 du 30 janvier 2020 porte élévation d'un officier des forces armées et de sécurité au rang et appellation de Général de corps d'armée.



Le Général de division Abakar Abdelkérim Daoud des Forces armées et de sécurité est élevé au rang et appellation de Général de corps d'armées à titre exceptionnel.



Le décret est pris sur proposition du ministère délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale.