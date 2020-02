Tchad : le nouveau CEMGA face aux priorités sécuritaires

Le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, général Mahamat Abali Salah, a rappelé samedi les priorités sécuritaires auxquelles doit faire face le nouveau chef d'état-major général des armées (CEMGA), le général de corps d'armée Abakar Abdelkerim Daoud.



Lors de la cérémonie de passation de commandement, il a notamment évoqué la montée en puissance du terrorisme dans la sous-région et la recrudescence de la secte Boko Haram au Lac.



"Monsieur le CEMGA entrant, la priorité sécuritaire qui vous attend actuellement est la situation qui nous interpelle, telle que la montée en puissance du terrorisme dans la sous-région, la recrudescence de la secte Boko Haram au Lac et l'instauration de l'autorité de l'Etat dans l'ensemble du pays", a dit le général de corps d'armée Mahamat Abali Salah.



La cérémonie de passation de commandement a pris fin avec un grand défilé militaire à la Place de la nation.



Le messe des officiers a ensuite abrité une rencontre entre le ministre Mahamat Abali Salah, les CEMGA entrant et sortant et des hauts gradés de l'armée.



Au cours de la rencontre, le ministre en charge de la défense a donné des orientations liées au fonctionnement des institutions de l'armée.



Le CEMGA sortant Tahir Erda a rappelé que l'administration est une continuité. Il a demandé aux officiers de poursuivre le même élan de travail avec son successeur pour la réussite des missions. Tahir Erda a ensuite remercié le chef de l'Etat pour "la confiance placée en sa modeste personne pendant 11 mois."



La cérémonie a pris fin avec la signature des procès verbaux.