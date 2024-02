Tchad : le nouveau Directeur Général de l'ADAC entre en fonction

Lors de la cérémonie d'installation, Fatimé Goukouni Weddeye a souligné l'importance d'une aviation civile moderne et dynamique pour un pays enclavé comme le Tchad. Elle a exprimé l'engagement du ministère à œuvrer pour que l'aviation civile tchadienne atteigne un niveau d'excellence.



La Ministre a également évoqué les défis et les difficultés auxquels le secteur de l'aviation civile est confronté, insistant sur l'importance de relever ces défis pour permettre à l'institution d'atteindre ses objectifs. Elle a encouragé le nouveau directeur à redoubler d'efforts pour améliorer le niveau de l'aviation civile au Tchad.



Concernant la situation sécuritaire de l'aéroport international Hassan Djamous de N'Djamena, Fatimé Goukouni Weddeye a décrit une condition préoccupante, avec un niveau de sécurité estimé à seulement 40%. Elle a exprimé l'objectif d'atteindre 70% de conformité sécuritaire avant l'audit de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) prévu en 2025. « Si nous n'atteignons pas cet objectif, nous pourrions voir notre aéroport fermé, ce que je refuse de voir se produire durant mon mandat », a-t-elle déclaré.



Pour conclure, elle s'est dite confiante dans les capacités de la nouvelle équipe et les a exhortés à travailler avec honnêteté pour relever les défis à venir.