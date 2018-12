Tchad : le nouveau TPG promet d'être loyal dans son travail

Le nouveau Trésorier payeur général (TPG), Abakar Djeroua Sirinou, a prêté serment hier, mercredi 5 novembre, à la salle d'audience de la Cour suprême, peu après l'annonce de sa nomination par le décret n° 1832.



La cérémonie a été présidée par le premier vice-président de la cour d'appel de N'Djamena. Elle a eu lieu en présence du ministre des Finances et du Budget, Allali Mahamat Abakar.



Après la lecture de l'acte de nomination par la greffière de la cour d'appel de N'Djamena, le procureur général près la cour d'appel de N'Djamena, Moukhtar Abdelhakim Doutoum a appelé le TPG au strict respect du serment. "La prestation de serment engage votre foi, votre conscience religieuse. Vous entamez une nouvelle carrière administrative longue et exigeante", a déclaré Moukhtar Abdelhakim Doutoum.



"Moi, Abakar Djeroua Sirinou, je jure au nom d'Allah le Tout puissant, d'être loyal dans mon travail, de ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les deniers publics, de ne pas dévoiler les engagements de l'Etat et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique", a déclaré le nouveau TPG.



Abakar Djeroua Sirinou est né en 1977 à Fada, dans l'Ennedi. Le fonctionnaire âgé de 41 ans est contrôleur principal des impôts du domaine et des douanes. Il a occupé entre autres les postes de directeur adjoint de l'ordonnancement, chef de division de recouvrement au Trésor public et caissier central au Trésor public.