Tchad : le nouveau chef de canton de Guéréda Ouest installé

Le chef de canton de Guéréda Ouest, dans le chef-lieu Kounongou, a été installé jeudi, au cours d'une cérémonie qui a eu lieu en présence de plusieurs responsables et la population.



Nommé par décret n° 2439 du 2 décembre 2020, le chef de canton Mahamat Nassir Abdel-Karim Abbo Gourou a désormais pris service. Dans son discours, il a remercié la population du canton et le président de la République pour lui avoir confié cette mission noble et exaltante.



"Cette marque de confiance n'est pas fortuite", a déclaré le nouveau chef de canton à la population. Il a aussitôt détaillé quelques-uns de ses objectifs : sensibiliser toutes les couches sociales sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble, organiser des grandes assemblées générales dans les différentes villages sur la nécessité de s'accepter et de vivre en paix, sensibiliser la population sur les prochaines échéances électorales, et sensibiliser sur la cohabitation entre réfugiés.



Mahamat Nassir Abdel-Karim Abbo Gourou a rappelé à la population que chacun est un acteur de développement. Ceci passe notamment par la transmission d'une bonne éducation aux enfants, surtout les filles.



Le chef de canton de Guéréda Ouest s'est engagé à travailler avec tout le monde, sans distinction. "Ma porte est grande ouverte, sans discrimination. Tournons une nouvelle page et travaillons ensemble pour une paix durable", a-t-il dit.