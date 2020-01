Tchad : le nouveau chef de la gendarmerie veut "mettre en place une équipe très forte"

Le nouveau directeur général de la Gendarmerie nationale, général de brigade Djonta Marcel, a été installé mercredi à N'Djamena dans ses nouvelles fonctions, près d'une semaine après sa nomination.



La cérémonie d'installation a été présidée par le ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, général Mahamat Abali Salah.



Nommé par décret du 2 janvier 2020, le général de brigade Djontan Hounati Marcel a remplacé le général de division Idriss Miss Mouro, appelé à d'autres fonctions.



Dans son discours, le général de brigade Djonta Marcel a appelé ses collaborateurs au "travail bien fait" pour "crédibiliser la marche" de la Gendarmerie nationale.



"La discipline et le respect de la hiérarchie seraient de rigueur car les défis à relever sont énormes", a-t-il déclaré.



"Nous mettrons tout en oeuvre pour nous attacher à nos missions régaliennes. Il s'agira pour nous surtout de mettre en place une équipe très forte qui contribuera à la lutte contre le terrorisme, la délinquance, et le banditisme de grand chemin qui perturbe la quiétude de nos paisibles citoyens dans nos villes et campagnes", a affirmé le général de brigade Djonta Marcel.



De nombreux défis



Le ministre délégué à la Présidence de la République chargé de la défense nationale, Mahamat Abali Salah, a appelé la Gendarmerie à s'attacher au respect du Code de déontologie.



"Vous êtes tenus de continuer les oeuvres déjà entreprises par vos prédécesseurs", a souligné le général Mahamat Abali Salah, appelant à "conserver les acquis de l'état d'urgence qui a permis une accalmie relative dans le pays."



Selon lui, "les conflits intercommunautaires en général et agriculteurs-éleveurs en particulier mettent à rude épreuve la cohabitation pacifique en milieu rural. Pour ce faire, la Gendarmerie doit anticiper sur ces conflits avec ténacité en termes d'action interministérielle pour appuyer le ministère de l'Administration territoriale à travers ses services décentralisés et aussi la justice en vue de restaurer l'autorité de l'Etat."



La cérémonie a pris fin avec un défilé militaire.