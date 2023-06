Tchad : le nouveau chef de station provinciale ONAMA de Laï installé

Une cérémonie de passation de service, entre les chefs de station ONAMA sortant et entrant de Laï, s’est déroulée ce mardi 20 juin 2023 dans la salle des réunions du gouvernorat de la Tandjilé à Laï.



Cette cérémonie présidée par le secrétaire général du département de la Tandjilé Est, Abdelaziz Tchang-lang Tokama, représentant la gouverneure, a vu la présence du directeur des ressources humaines et de la formation, Abba Hamad Kaddara.



Après trois ans à la tête de la station provinciale ONAMA Laï, Youssouf Djambaye passe la main à Nana Toidi, nommé par arrêté ministériel No : 032 du 14 juin 2023. Souhaitant la bienvenue à l’assistance, le chef de la station provinciale ONAMA sortant Youssouf Djambaye, a salué la franche collaboration des autres radios sœurs de la place, tout en énumérant les difficultés de l'ONAMA Laï.



Pour le directeur des ressources humaines et de la formation de l’ONAMA, Abba Hamad Kaddara, pendant cette phase II de la Transition, les défis sont énormes, notamment : la couverture des élections, l’amélioration des programmes de la station, le respect du cahier de charges, vœux le plus ardent de la hiérarchie, etc.



Officiant la cérémonie, le secrétaire général du département de la Tandjilé Est, Abdelaziz Tchang-lang Tokama, a exhorté le nouveau chef de la station à se mettre résolument au travail afin de relever ces défis.



Installé dans ses nouvelles fonctions, le chef de la station provinciale ONAMA entrant de Laï, Nana Toidi, a exprimé sa profonde gratitude aux plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en sa personne, et promet se relever les défis avec le concours de tout le monde.



Après la cérémonie protocolaire, les deux chefs de station et le directeur des ressources humaines et de la formation, Abba Hamad Kaddara, se sont retirés au bureau pour la signature du procès-verbal à huit-clos.